21. Mai 2019, 21:50 Uhr Oberschleißheim Kino unterm Marktdach

Die KJR-Freizeitstätte "Planet O" in Oberschleißheim startet am Freitag, 24. Mai, ihr Open-Air-Kino unter dem Marktdach. Das breit gefächerte Angebot findet bei jedem Wetter statt. Bei freiem Eintritt wird in Kooperation mit der Gemeinde jeweils um 20 Uhr der Bürgerplatz belebt. Den Anfang macht der dänische Film "Adams Äpfel", am 21. Juni ist es "Die Karte meiner Träume", "Die fabelhafte Welt der Amelie" folgt am 26. Juli, "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" wird am 30. August gezeigt, den Abschluss macht der Golden Globe Gewinner "Aus dem Nichts" am 20. September.