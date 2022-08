Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Wie das neue Oberschleißheimer Kinderhaus genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Die bisherige Kindertagesstätte auf dem gewünschten Baugrundstück soll aber jetzt erst einmal abgerissen werden. Nach kontroverser Debatte hat der Gemeinderat zwar den unmittelbaren Auftrag zum Abriss verweigert, aber die Pläne und Ausschreibung dafür beschlossen.

Das Gebäude beim Hallenbad, in dem einst eine Kindertagesstätte des Heilpädagogischen Centrums Augustinum untergebracht war und aktuell eine von der Nachbarschaftshilfe gestaltete Mittagsbetreuung beheimatet ist, soll dem neuen Kinderhaus weichen. Die Abbruchpläne hatte der Gemeinderat im Mai in Auftrag gegeben. Im Juni aber wurden die Pläne für den Neubau wieder einkassiert, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen waren.

Nun rang das Gremium um die Frage, ob das alte Gebäude abgerissen werden soll, wenn der Neubau unwägbar bleibt. Das bisherige Gebäude aufzumöbeln und dann weiter zu nutzen, wäre zumindest der letzte Notnagel, wenn ein Neubau scheitert. Dessen überarbeitete Pläne lägen mittlerweile im Rathaus schon vor, informierte Bürgermeister Markus Böck (CSU). Dieser Tage sollen sie per Videoschalte intern vorgestellt werden, im September soll der Gemeinderat schließlich darüber entscheiden.

Die Mittagsbetreuung der Nachbarschaftshilfe soll in den Sommerferien in das rote Schulhaus der Grundschule Parksiedlung umziehen. Auch das neue Kinderhaus würde in der Trägerschaft der Nachbarschaftshilfe stehen. Gegen die Stimme von Hans Negele (Freie Wähler) entschied der Gemeinderat, den Auftrag für den Abriss auszuschreiben. Der Beschluss zum Abriss soll dann erst bei der Auftragsvergabe gefasst werden.