Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Ganz so rasant wie erhofft kommt das geplante neue Oberschleißheimer Kinderhaus nun doch nicht. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Planentwürfe abgelehnt und noch einmal Korrekturen gefordert - die Kosten hatten das Gremium geschockt. Sieben Millionen Euro waren angesetzt, die Kostenschätzung lautete nun auf über elf Millionen Euro. Angesichts des Zeitverlusts für die Umplanung dürfte es aber ausgeschlossen sein, dass die Einrichtung wie geplant zum September 2024 eröffnen kann.

Auf 11,7 Millionen Euro wurde das Projekt von den Planern taxiert - und darin ist keinerlei Puffer für unvorhergesehene Kosten enthalten und ebenso wenig für weitere Baukostensteigerungen bis zum Baubeginn. Erich Elsner (SPD) monierte die Summe daher als Augenwischerei, es seien eher 14 Millionen Euro zu erwarten. Die Gemeinde rechnet mit 3,5 Millionen Euro staatlicher Zuschüsse, dazu kommen 1,7 Millionen Euro von den Bauträgern am Schäferanger und am Kreuzacker, die damit ihre eigene Verpflichtung zum Bau von Kinderbetreuungsplätzen ablösen.

Gut eine Millionen Euro Kreditaufnahme hat das Rathaus mittelfristig für das Projekt schon geplant. Für die Deckungslücke von gut vier Millionen Euro sei "aktuell keine Finanzquelle bekannt", hieß es aus der Gemeindekämmerei lapidar. Bürgermeister Markus Böck (CSU) versicherte, dies sei "eine Planung, die das gewollte Konzept optimal umsetzt". Der Gemeinderat hatte hinter verschlossenen Türen die Trägerschaft der künftigen Einrichtung an die Nachbarschaftshilfe vergeben, die dort das "Reggio-Konzept" umsetzen will, das individuelle Interessen des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Die Kindertagesstätte soll mit sechs Gruppen errichtet werden und langfristig auf zehn erweiterbar sein.

Auch hier sah der Gemeinderat Ansätze zum Sparen. Böck verteidigte es indes als "richtigen Weg", bereits großzügige Erweiterungsansätze vorzusehen; die tatsächliche Bedarfsentwicklung sei nicht exakt planbar. Mehrere Vorschläge aus dem Gremium sahen Einsparungen beim Bau vor, indem Erweiterungsoptionen anders eingeplant würden. Planer Christian Würfel von "WSB Architekten" wies aber darauf hin, dass ein Verzicht auf Erweiterungsoptionen diese dann bei der späteren Umsetzung deutlich verteuern würden.

Auf dem 6100 Quadratmeter großen dreieckigen Grundstück südlich des Hallenbads soll der jetzt für Mittagsbetreuung genutzte ehemalige HPCA-Kindergarten abgerissen und durch den Neubau ersetzt werden. Das Gebäude hätte 1600 Quadratmeter Grundfläche in drei Flügeln. Nach der Planung sollten die drei parallelen Gebäudeteile im Erdgeschoss Kinderkrippen aufnehmen. Das mittlere Flügelstück sollte ein Obergeschoss für Kindergartengruppen erhalten. Die Möglichkeit, auch die beiden anderen Flügel aufzustocken, bildet die mittelfristige Erweiterungsoption.

In der Überplanung soll nun die Erweiterung anders angelegt werden, dazu sollen mögliche Einsparungen umgesetzt werden. FW, SPD und Grüne kritisierten den Bürgermeister, weil er keinerlei Finanzierungsvorschläge aufgezeigt habe. Grünen-Sprecher Fritz-Gerrit Kropp monierte "beinahe Hochstapelei", eine 11-Millionen-Ausgabe vorzuschlagen und keinerlei Finanzierung darzustellen. Neben dem Bürgermeister stimmte einzig Casimir Katz (FDP) für die Planung. Die Finanzierung der zusätzlichen Kosten über Kredite sei angesichts der Bedeutung der Aufgabe "machbar", urteilte er. Mit 20:2 Stimmen forderte der Gemeinderat aber eine Neuplanung, die frühestens im September vorliegen wird.