Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Auch heuer werden im September wieder Dutzende Familien in Oberschleißheim ohne Kinderbetreuungsplätze bleiben, die ihnen gesetzlich zustehen. Aktuell können 43 Anmeldungen für die Kinderkrippe nicht bedient werden und 24 Anmeldungen für den Kindergarten. Eröffnet werden soll voraussichtlich im Oktober eine neue Großtagespflege in einer ehemaligen Wohnung am Michaelianger, in der Tagesmütter der Nachbarschaftshilfe acht Kinder betreuen. Ansonsten brachte eine intensive Debatte im Gemeinderat am Dienstag keinerlei Lösungsansätze.

Zuvor hatte das Gremium hinter verschlossenen Türen den ursprünglichen Plan verworfen, mit Containern am Hallenbad provisorische Betreuungsplätze zu schaffen. Die Kosten für die Interimslösung hätten sich verdoppelt, was nicht mehr tragbar sei, so die zentrale Begründung. Einige Eltern besuchten daher die Sitzung, um sich über das weitere Vorgehen zu informieren. Der bereits gefasste Beschluss, die Container nicht zu bestellen, wurde in öffentlicher Sitzung mit 17 zu vier Stimmen wiederholt: CSU, SPD, FDP, die Mehrheit der FW und zwei Grüne votierten dafür. Zwei Gegenstimmen kamen von den Grünen, die anderen beiden von der ÖDP und den FW.

Christoph Münster (Grüne) erinnerte daran, dass Kinderbetreuung als Pflichtaufgabe der Gemeinde Vorrang vor freiwilligen Ausgaben besitze. Daher müssten die Finanzen eben anders gewichtet werden, um das Provisorium zu ermöglichen. Mit der stattdessen ins Feld geführten Hoffnung auf andere Lösungen "bauen wir uns nur Luftschlösser", rügte er.

FW und ÖDP forderten konkret, statt der Container das bestehende Gebäude beim Hallenbad als Provisorium zu nutzen. Die ehemals vom HPCA als heilpädagogische Kindertagesstätte gepachteten Räume werden derzeit als Mittagsbetreuung genutzt. Die könne auch in die umgebaute Grundschule Parksiedlung ziehen, regte Sebastian Riedelbauch (ÖDP) an, und das Haus am Hallenbad als Kindertagesstätte genutzt werden. "Wir müssen jetzt kreativ werden", forderte er.

Haken an dem Plan: In der Beschlusslage des Gemeinderats wird dieses Gebäude abgerissen, um dort das neue Kinderhaus zu errichten, das noch heuer in Planung gehen soll. "Da muss man mal umdenken", forderte FW-Sprecher Stefan Vohburger. Ein nutzbares Gebäude jetzt sei höher zu gewichten als ein Neubau, der vielleicht 2024 den Bedarf von Neubaugebieten aufnehmen könne. In der nichtöffentlichen Sitzung hatten SPD, Grüne und ÖDP offenbar gefordert, die Pläne und Kosten für eine kleinere Container-Lösung zu ermitteln, was wohl abgelehnt wurde. "Damit wurde eine Lösung unmöglich gemacht", klagte Erich Elsner (SPD).

In den Kindergärten ist nicht Platzmangel, sondern Personalmangel das Problem

Casimir Katz (FDP) appellierte an die Gemeinderäte, unbedingt an den Neubauplänen festzuhalten und deshalb keine teuren Provisorien anzugehen, "damit wir die finanziellen Reserven behalten". Als Übergangslösung müsse man "an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Mitteln vorgehen". Peter Benthues (CSU) warnte, dass auch für eine Nutzung des Gebäudes am Hallenbad noch keine Kosten ermittelt seien. Hier könne man "schnell wieder auf der gleichen Schiene stehen" wie bei den Containern, dass es nämlich nicht zu leisten sei. Mit elf zu zehn Stimmen lehnten SPD, Grüne, FDP und zwei Räte der CSU gegen FW, ÖDP und drei CSUler den Plan ab, das Haus am Hallenbad als Interimslösung zu nutzen. Es wird nun für den Neubau weichen, erste Pläne werden im Juni vorgelegt.

Für die fehlenden Kindergartenplätze ist freilich gar kein Mangel an Räumen das Problem. Hier stehen Gruppenräume in bestehenden Einrichtungen leer, allein es fehlt an Personal. Alle angefragten Kindergartenplätze könnten räumlich bereitgestellt werden, hieß es aus der Gemeindeverwaltung. Ingrid Lindbüchl (Grüne) kritisierte deshalb: "Ich sehe keinen Ansatz, das nötige Personal zu gewinnen." Die Debatte müsse auch darauf fokussiert werden. Stefan Vohburger forderte zudem mehr Informationen über die Elternwünsche und den Bedarf einzuholen, damit besser geplant werden könne.