Mit ihrem Regularium zur sozialen Bodennutzung (Sobon) verpflichtet die Gemeinde Oberschleißheim Bauträger darauf, rund 30 Prozent des geschaffenen Wohnraums sozial verträglich auf den Markt zu bringen; die Umsetzung und Anforderungen im Detail zeigen diverse Optionen auf, deren gängigste vergünstigte Mieten sind. Nun ist das Rathaus bei einem Projekt an der St.-Margarethen-Straße damit konfrontiert, dass der Bauträger, die staatliche Stadibau, per eigenem Unternehmenszweck hundert Prozent Wohnraum sozial verträglich errichten will für Staatsbedienstete.

Das Gemeindebauamt hatte die Kriterien der Stadibau geprüft und war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erfordernisse der eigenen Sobon damit kongenial erfüllt seien. Aber was heißt das verwaltungstechnisch? Das Bauamt empfahl, angesichts der freiwilligen Erfüllung durch den Bauträger auf die Anwendung der Sobon zu verzichten. Falsch gedacht, hieß es aus dem Gemeinderat. Nur weil der Bauherr die Vorgaben der sozialen Bodennutzung schon in Eigeninteresse erfülle, müsse sie nicht ausgesetzt werden. Im Gegenteil, die Sobon solle unverwässert gelten und der Gemeinderat könne prüfen, dass sie mit dem Geschäftsmodell der Stadibau bereits erfüllt sei.

Das könne man keinesfalls so feststellen, monierten nun wieder andere. Die Sobon beinhalte mehr als pure Preisreduktion, ob andere Forderungen erfüllt seien, könne der Gemeinderat nicht kontrollieren. Zudem sei eine derartige Feststellung ein Blankoscheck; auch Geschäftsmodelle könnten sich aber ändern. Schlauer wäre es, so die nächste Wendung, überhaupt nichts zu beschließen, dann gelte die Sobon und die Stadibau werde sie ohnehin erfüllen.

Etwa zwei Dutzend Wortbeiträge und diverse gedanklichen Kehrtwendungen später beschloss der Gemeinderat dann einstimmig, "zu akzeptieren, dass das vorliegende Modell dem Grundsatzbeschluss zur Schaffung preisgedämpften Wohnraumes entspricht", alle übrigen Maßgaben aus der Sobon seien dessen ungeachtet einzuhalten.