Mit einem Grundsatzbeschluss zur Sozialen Bodennutzung (Sobon) verpflichtet die Gemeinde Oberschleißheim bei Baulandausweisungen Bauinteressenten auf eine sozial verträgliche Preisgestaltung. Was aber, wenn das Projekt schon eine soziale Zweckbestimmung hat? Konkret plant das staatliche Wohnungsbauunternehmen Stadibau auf dem üppigen Gartengrundstück einer ehemaligen Villa am Margarethenanger eine Wohnanlage für Staatsbedienstete. Die Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern ist im staatlichen Auftrag dafür zuständig, ein bezahlbaren Wohnraum für Mitarbeiter staatlicher Stellen zu schaffen. Angesichts dieser Aufgabenstellung bleibe "für eine gesonderte Förderquote nach Maßgabe der Gemeinde Oberschleißheim kein Raum", ließ der Rechtsvertreter der Stadibau das Rathaus wissen und beantragte eine Ausnahme von der Sobon. Die 2016 erlassene Richtlinie der Gemeinde verpflichtet Bauträger, mindestens 30 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums zu vergünstigten Konditionen gegenüber dem restlichen Objekt auf den Markt zu bringen. So ganz ohne Weiteres wollte das Rathaus die Forderung aber nicht kassieren. Damit würde die "Verwässerung" der Regel beginnen, mahnte Hans Negele (FW). Die Stadibau biete zwar günstige Preise, aber ohne soziale Kriterien: "Da wohnen auch Mieter, die sich andere Wohnungen leisten könnten." Casimir Katz (FPD) und Florian Spirkl (SPD) forderten von dem Staatsunternehmen Nachweise im Sinne der Oberschleißheimer Sobon. "Die Aussage, wir sind sozial, genügt mir nicht", sagte Katz. Der Gemeinderat stellte die Entscheidung vorerst zurück.