Der Schleißheimer Paddelclub bietet in den Sommerferien Kanuferienkurse an der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim an. Programminhalte sind: Kanufahren in all seinen Varianten, Spiele zu Wasser und an Land sowie Erlebnisspiele. Außerdem erhalten die Kinder die Möglichkeit, das Beachvolleyballspiel kennenzulernen. Das Entgelt beträgt 180 Euro pro Kind und beinhaltet die Kosten für das Material, die Kursleitung, das Mittagessen und die BLSV-Versicherung. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren, die schwimmen können. Die Kurse werden nach Bedarf geteilt. Es gibt drei Kurse: vom 2. bis 6. August, vom 9. bis 13. August sowie vom 6. bis 10. September, die an den betreffenden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr dauern. Anmeldungen sind möglich unter www.schleissheimer-paddelclub.de/schueler-ferienkurse-kanu-muenchen/.