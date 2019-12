Bürgermeister Kuchlbauer und seine vier Herausforderer nutzen den Unternehmertag in Oberschleißheim, um sich als wirtschaftsfreundlich darzustellen. FDP-Mann Katz bringt einen Firmenstandort an der A 92 wieder ins Gespräch

Vor den anstehenden Kommunalwahlen hat das Oberschleißheimer Gewerbe nur Grund zur Freunde: Beim Unternehmertag des Gewerbeverbandes am Samstag im Bürgersaal legten die fünf Bürgermeisterkandidaten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt flammende Bekenntnisse zum örtlichen Gewerbe ab und Landrat Christoph Göbel (CSU) als Schirmherr der Feier würdigte, ein derartiges Ereignis zeige, "dass das Band zwischen der Politik und dem örtlichen Gewerbe sehr gut und ungeheuer wichtig" sei.

Wie halten es die Kandidaten mit dem Gewerbe? Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) verwies darauf, dass in seiner sechsjährigen Amtszeit "viel passiert" sei. Er nannte die Überarbeitung des Bauleitplans für das Gewerbegebiet entlang der Mittenheimer Straße, die Fortführung des regelmäßigen Runden Tisches zwischen Gewerbe und Rathaus oder die eingeleitete Suche für ein neues Gewerbegebiet. Für die CSU bekundete Markus Böck "den unbedingten Willen, Veränderungen herbeizuführen". So müsse das Rathaus viel aktiver in der Gewerbeakquise werden. Angesichts der fortschreitenden Ansiedlung der Tierärztlichen Fakultät der Uni München sehe er als zukunftsweisende Strategie, die Gewerbeausrichtung auch "an die Zielgruppe Studenten anzupassen". Bei der Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes, wo gerade die Lage in Landschaftsschutzgebieten ein Problem ist, müsse das Bedürfnis nach Gewerbeflächen "eindeutig vor Umweltschutz gehen".

Ingrid Lindbüchl (Grüne) hofierte die Gastgeber als "Treibstoff des Gewerbemotors" und sagte dem örtlichen Gewerbe "jegliche Unterstützung" zu. Im Falle Ihrer Wahl werde "das Gespräch nie abreißen". In der Gewerbeentwicklung sei es vorrangig nötig, "die Filetstücke, die wir bereits haben, auf Vordermann zu bringen", was für die Grünen heiße, "jedes Fleckchen gewinnbringend zu nutzen". Eine zielgerichtete Neuausweisung befürworte sie, "aber nicht eine maßlose Entwicklung mit Dollarzeichen in den Augen".

SPD-Bewerber Harald Müller räumte immerhin ein, "dass SPD und Gewerbe nicht immer ein filmreifes Paar" abgäben. Er versprach aber "eine dauerhafte und verlässliche Verbindung", er stehe sich jedenfalls "fest an der Seite der mittelständischen Wirtschaft". Vor der Ansiedlung neuer Betriebe und damit der Diskussion um einen Gewerbegebietsstandort wolle er sich den bestehenden Betrieben widmen, sagte Müller. "Sie sind Teil unserer Gemeinschaft, Teil unserer Heimat." Über neue Gewerbeflächen nichtöffentlich zu verhandeln, wie der Bürgermeister dies regelmäßig tue, "geht gar nicht", rügte er.

Casimir Katz (FDP) hatte als selbständiger Vorstand eines börsennotierten Unternehmens quasi ein Heimspiel; wenn auch mit dem Unternehmertag seine Tätigkeit im Unternehmen endete. Er sah die Weiterentwicklung von Technologie als entscheidenden Faktor für künftige Gewerbeansiedlungen. Jegliche Gewerbeentwicklung könne aber nicht losgelöst von der Verkehrsentwicklung gesehen werden. Katz regte ausdrücklich an, das mögliche Gewerbegebiet an der Autobahn A 92, das 2013 in einem Bürgerentscheid abgelehnt worden war, wieder ins Auge zu fassen. Es sei der einzige potenzielle Standort, der nicht in einem Landschaftsschutzgebiet liege. Die Mitbewerber reagierten zögerlich, aber nicht komplett ablehnend. Nur Kuchlbauer tendierte dazu, "den Bürgerentscheid nicht anzuzweifeln".

Unisono forderten Kandidaten von Grünen, CSU und SPD einen hauptamtlichen Gewerbebeauftragten in der Gemeindeverwaltung, Katz nannte dies unnötig. Den Sonderzweig Tourismus vertrat Lindbüchl als Vorstandsmitglied im Tourismusverein vehement. Man müsse "aus Oberschleißheim eine Marke machen", sagte sie. Ihre erste Amtshandlung im Rathaus wäre die Entwicklung eines Leitbildes. Kuchlbauer, Gründungsmitglied des Tourismusvereins, sagte, er sei bei der touristischen Entwicklung "immer mit dabei".