Die schönsten Plätze der Schlössergemeinde Oberschleißheim und ihrer Umgebung hat der Förderverein St. Wilhelm herausgesucht und im Schleißheimer Kalender 2022 gesammelt - und das bereits zum 19. Mal. Wegen der deutlich gestiegenen Produktionsausgaben und Papierpreise kostet der Schleißheimer Kalender neun Euro. Erhältlich ist er bei Schreibwaren Heckenstaller, Am Stutenanger 6, Optik Partner K. Kloske, Feierabendstraße 53, Jürgen Malich Orthopädietechnik, Effnerstraße 3, Phoenix Apotheke, Am Fohlengarten 10 a, im Tourismusbüro am Wilhelmshof 4 und im Pfarrbüro St. Wilhelm, Theodor-Heuss-Straße 25. Am Sonntag, 24. Oktober, stellt der Förderverein den Kalender nach dem Gottesdienst von 11.30 Uhr an bei einem Empfang im Pfarrheim St. Wilhelm vor.