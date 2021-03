Die Jugendfreizeitstätte Planet 'O' präsentiert am Freitag, 19. März, von 15 Uhr an mit Live-Musik die Ergebnisse des Projekts "Stimme der Jugend" am Bürgerplatz. Zahlreiche Studien zeigten, dass Kinder und Jugendliche unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders litten, teilt die Freizeitstätte mit. Das Planet 'O' unter Leitung von Deniz Dadli habe diesen jungen Menschen eine Stimme geben wollen. Mit Hilfe von Interviews, Umfragen und in Beratungsgesprächen habe man viele Kinder und Jugendliche in Oberschleißheim zu ihrer Lebenssituation während Corona befragt.