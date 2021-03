Das Oberschleißheimer Rathaus wird vom hohen Bedarf an Betreuungsplätzen überrascht. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Der Gemeinderat beschließt den Bau einer Tagesstätte. Aber wo, das weiß noch keiner

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Beim Start ins neue Schuljahr werden etwa die Hälfte aller Oberschleißheimer Eltern mit Bedarf nach Kinderbetreuung leer ausgehen. Die Gemeinde hat für 108 Anmeldungen in eine Kinderkrippe nur maximal 50 Plätze zur Verfügung, für 170 Wünsche nach einem Kindergartenplatz nur höchstens 100 Plätze. Offenbar war dieses drohende Defizit bis zum Ergebnis der Anmeldung im Rathaus niemandem aufgefallen. "Wir müssen definitiv nachbessern", sagte Bürgermeister Markus Böck (CSU) im Gemeinderat, der denn auch beschloss, eine Kindertagesstätte zu errichten. Mindestens für das anstehende Schuljahr ab Herbst wird das freilich zu spät kommen.

Bislang hatte der Gemeinderat verbissen darum gerungen, wie der Bedarf bedient werden könne, der durch die anstehenden Neubaugebiete zusätzlich auf die Gemeinde zukommt. Zur Frage stand, ob die Bauträger der beiden innerörtlichen Neubaugebiete am Kreuzacker und am Schäferanger dazu verpflichtet werden, selbst die nötigen Einheiten zu errichten, oder ob sie quasi Ablöse an einen Tagesstättenbau der Gemeinde bezahlen. Verquickt war das Problem mit der Oberschleißheimer Haushaltssituation, die eine Investition eigentlich gar nicht zulässt.

Nun weisen aber die Anmeldezahlen für 2021/22 jenseits der Zukunftsdebatte - für die Umsetzung der Neubaugebiete gibt es nicht mal genehmigte Leitpläne - akuten Bedarf aus, den bislang niemand auf dem Schirm hatte. "Der gemeindliche Bedarf an Betreuungsplätzen geht also über das Maß hinaus, das durch die innerörtliche Bebauung ausgelöst wird", stellte die Gemeindeverwaltung nun fest.

Vorgesehen wäre gewesen, den nur mittelfristig erwarteten Bedarf bei einem Workshop Mitte März zu beraten und Lösungen auszuarbeiten. Der war aber wegen der Pandemie-Vorgaben abgesagt worden. Die FW weigerten sich nun zunächst, im Gemeinderat überhaupt einen Grundsatzbeschluss zu beraten. Das sei "ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung", monierte Hans Hirschfeld, weil die Zahlengrundlagen nie behandelt und bewertet worden seien - eben nicht im Workshop und nicht in regulärer Sitzung.

Bürgermeister Böck verwies darauf, dass er die Zahlen allen Fraktionen in Videokonferenzen erläutert habe. Angesichts der Lücken im Angebot sei es "durchaus gerechtfertigt, von höherer Brisanz zu sprechen". Mit 18:4 Stimmen setzten CSU, SPD, Grüne und FDP gegen die FW durch, das Thema überhaupt zu behandeln. In der Debatte dann forderte Hans Negele (FW), vor dem Beschluss für einen Neubau erst mal "die Ressourcen zu nutzen, die vorhanden sind", und meinte damit das Gebäude beim Hallenbad im Eigentum der Gemeinde, das einst an Tagesstätten des HPCA verpachtet war.

Irene Beck (FDP) wies darauf hin, dass dort aktuell von der Nachbarschaftshilfe der Kinderpark untergebracht sei und eine Mittagsbetreuung, die täglich 70 Kinder über vier Stunden besuchten. Negele beharrte dennoch darauf, das Gebäude sei für den akuten Bedarf an Kindertagesstätten "locker zu verwenden". Böck forderte freilich "was Gscheits und keine Kleckerlelösungen". Die SPD regte an, mit dem Grundsatzbeschluss zum Bau einer eigenen Kindertagesstätte auch gleich die Streitfrage zum Umgang mit den Neubaugebieten zu klären. Im Beschluss solle festgelegt werden, dass die Kita der Gemeinde den Bedarf der Baugebiete mit decke und dafür die Bauträger Ablöse zahlen müssten. Selbst zu bauen und von den Bauträgern parallel kleine Einheiten zu fordern, sei "nicht sinnvoll", sagte SPD-Sprecher Florian Spirkl.

Mit 21:1 Stimmen beschloss der Gemeinderat den Neubau inclusive der Integration des Bedarfs aus Neubaugebieten. Standort, Dimension und Finanzierung sollten später festgelegt werden, so Böcks Fahrplan. Dagegen blieb einzig Negele. Man könne keinen Beschluss zu einem Neubau fassen, "ohne zu wissen, wo", schimpfte er, "so was ist mir noch nie untergekommen". Auch die in früheren Beratungen kursierenden Zahlen zu staatlicher Förderung oder den Ablösezahlungen der Bauträger seien "nicht belastbar". Für ihn bleibe es der Kardinalfehler, dass ein Gemeinderatsbeschluss nie umgesetzt worden sei, in den Neubaugebieten Grundstücke anzukaufen, um eben diese Infrastrukturfragen zu lösen.