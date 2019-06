25. Juni 2019, 21:56 Uhr Oberschleißheim Jazz in allen Facetten

Zwei Bläser, ein Schlagzeug und ein Piano: Das ist die Formation der Jazzband "Echoes of Swing", die mit dem Album "Travelin" ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Damit touren sie nicht nur quer durch die Welt, sondern auch quer durch die Zeit: vom klassischen Jazz der Zwanzigerjahre bis hin zum Jazz der Gegenwart und Zukunft. Im Mittelpunkt ihrer Konzerte stehen Interaktion und Improvisation. Am Freitag, 28. Juni, treten sie von 20 Uhr an im Schloss Schleißheim auf. Tickets kosten 32 Euro und ermäßigt 24 Euro.