10. Juni 2019, 21:41 Uhr Oberschleißheim Isargau feiert mit Volkstanz

Der Isargau München, Dachverband der Bayerischen Heimat- und Volkstrachtenvereine, feiert sein 100-jähriges Bestehen. Am Samstag, 22. Juni und Sonntag, 23. Juni stellt der Verein mit dem Trachtenverein Stamm Ismaning ein Festzelt am Volksfestplatz am Eisweiher, Dorfstraße in Ismaning, auf. Am Samstag heißt es "Boarischer auf'd Nacht", geboten wird "boarischer Tanz mit eigschmissne Auftritte und Volkstanzrunden", das alles zur Musik der Blaskapelle Langenpettenbach und der Oberlauser Tanzlmusi. Einlass um 18 Uhr. Am Sonntag gibt es von 8 Uhr morgens an eine Trachtenschau. Gegen 10.30 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Nachmittags um 14 Uhr gibt es einen Festzug durch Ismaning mit Kutschen und Blaskapellen. Mehr unter www. isargaufest. de.