Wer sich in den nächsten Wochen und Monaten in Oberschleißheim gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, muss sich nicht auf den Weg in das Impfzentrum Unterschleißheim machen, sondern kann einfach ins Bürgerhaus kommen: Von August bis November findet dort im Konferenzraum einmal im Monat ein Impftag statt. Start ist am Dienstag, 9. August. Weitere Termine sind am 6. September, 4. Oktober und 2. November. Die Spritze abholen können sich Impfwillige jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Geimpft wird mit Moderna und Biontech. Auch Kinder ab fünf Jahren können vom mobilen Impfteam im Bürgerhaus immunisiert werden.