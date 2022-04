Im Mai gibt es in Oberschleißheim zusätzliche Impftermine. Gemeinsam mit dem Impfzentrum Unterschleißheim bietet die Gemeinde am Dienstag, 5. und 24. Mai, jeweils von 9 bis 17 Uhr im Bürgerhaus die Möglichkeit zur Immunisierung. Die Impfung ist ohne Termin möglich, es können aber auch Termine über das Registrierungsportal Bayimco gebucht werden. Das Impfzentrum in Unterschleißheim hat in den Osterferien regulär geöffnet, außer an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.