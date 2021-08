Der Impfbus des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis macht an diesem Sonntag, 8. August, Station an der Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim. Am Zielturm können sich alle Impfwilligen von 11 bis voraussichtlich 19 Uhr ohne vorherige Anmeldung gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Verimpft werden von dem mobilen Impfteam die Vakzine der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson. Mitzubringen ist zwingend ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und falls vorhanden auch der gelbe Impfausweis.