Der Oberschleißheimer Helferkreis Asyl hat für Kinder in der Flüchtingsunterkunft an der Bahnhofstraße wieder eine kleine Adventsfeier ausgerichtet: Der Nikolaus stattete den circa 40 Buben und Mädchen einen Besuch ab. Mit rotem Mantel und weißem Bart übergab Grünen-Gemeinderat Christoph Münster jedem Kind eine Tüte mit Spielzeug, Süßem und Obst. Für so manches Kind war es die erste Begegnung mit dem Nikolaus überhaupt, wie es in einer Pressemitteilung des Helferkreises heißt. In den vergangenen Tagen seien unter anderem zwei Familien aus Afghanistan in der Flüchtlingsunterkunft eingezogen. Die Feier, die auch heuer vom Landratsamt finanziell unterstützt wurde, endete mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Wie in den Vorjahren war "In der Weihnachtsbäckerei" der unumstrittene Favorit der Kinder.