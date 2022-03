Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Erhöhung der Steuersätze, Schließung des Hallenbads, Einstellungsstopp für das Rathaus - zur Konsolidierung des aus den Fugen geratenen Oberschleißheimer Gemeindehaushalts ist im Finanzausschuss der Giftschrank verpönter Maßnahmen weit geöffnet worden. Ob es so weit kommt, ist allerdings weiter offen. Die Entscheidung hat das Gremium ein weiteres Mal vertagt.

Drei Abende lang hatte der Ausschuss den Etatentwurf beraten und dabei in Summe überhaupt nichts bewegt; am Ende stand ein Kreditbedarf von 21 Millionen Euro für 2022/23, eine Summe, die als untragbar bewertet wurde. Nun legte Bürgermeister Markus Böck (CSU) einen Entwurf vor, in dem die Neuverschuldung auf 13,6 Millionen Euro auf zwei Jahre reduziert wird. Das sei nun "ein Weg, den wir sehr gut gehen könnten", empfahl er.

Das ging aber dem Finanzausschuss nicht weit genug. Das Gremium, das zuvor an drei Abenden bei größeren Ausgaben keine Kürzungen vorgenommen hatte, forderte im reduzierten Entwurf weitere Einsparungen. Die Ansätze waren allerdings konträr. SPD, Grüne und ÖDP forderten, vorrangig im Verwaltungsaufwand zu sparen, die Freien Wähler plädierten für eine Reduzierung der Investitionen. Peter Benthues (CSU) lehnte es ab, bei den Personalausgaben zu sparen. "Wir haben nie zu den reichen Gemeinden gehört", sagte er, "aber ich möchte zu den gut verwalteten Gemeinden gehören."

Der Hauptausschuss hatte zum Auftakt der Etatberatungen acht neue Stellen genehmigt. Grundlage des Sparentwurfs von Böck war nun, drei dieser Stellen mit einem Sperrvermerk zu belegen und bis auf Weiteres nicht zu besetzen. Unter den gesperrten Stellen ist auch die seit Jahren heiß debattierte Position eines Wirtschafts- und Tourismusförderers. SPD und Grüne fordern darüber hinaus weitere Stellensperrungen.

Bei den Investitionen, die bei den ersten Beratungen durch die Bank als unverzichtbar und unaufschiebbar bewertet worden waren, wurden laut Bürgermeister "einige Maßnahmen auf die Seite geschoben". So seien sie aus dem Etat verschwunden, würden aber in einer noch zu beschließenden Priorisierung angepackt, wenn andere Ausgaben verschoben werden müssten oder mehr Geld eingehen sollte als erwartet. Welche das sind oder wie die Prioritäten gewichtet werden, darüber wurde noch nicht beraten. Bei einer erneuten Sitzung am kommenden Dienstag sollen alle Fraktionen konkrete Vorschläge zur Abstimmung stellen. Dann wird auch über die Liste des Bürgermeisters entschieden.