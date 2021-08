Wenn das Wetter mitspielt, wird der Bürgerplatz in Oberschleißheim an diesem Freitag, 6. August, zur Hardrockbühne. Von 19 Uhr an gibt die Band Lucy Grave aus Unterschleißheim und Freising dort ein Konzert. Ihr Markenzeichen ist kerniger Rock, das Programm umfasst Songs von Thin Lizzy, Aerosmith, Deep Purple und anderen. Es gibt Verpflegung und feste Plätze. Die "Schleißheimer Schlosspfeifer" treten schon um 18.15 Uhr auf, ein Impfbus ist ebenfalls am Platz (14 bis 19 Uhr), Information unter www.oberschleissheim.de.