Wer demnächst im Oberschleißheimer Hallenbad seine Bahnen ziehen möchte, muss beim Schwimmen nicht mehr frösteln, sich aber auf reduzierte Öffnungszeiten einstellen: Nach Angaben aus dem Rathaus werden die Wassertemperaturen von Montag, 6. März, an wieder auf die gewohnten 29 Grad im Schwimmerbecken und 33 Grad im Kinderbereich angehoben. Wegen der Energiekrise waren die Temperaturen vorübergehend um zwei Grad abgesenkt worden. Auf einen Warmbadetag muss allerdings auch künftig weiter verzichtet werden.

Dienstags und mittwochs öffnet das Bad von kommender Woche an zudem eine Stunde später, also erst um 9 Uhr; zugesperrt wird an beiden Tagen jeweils um 20.30 Uhr. Montags und am Donnerstag bleibt die Schwimmhalle außerhalb der Ferien zudem komplett geschlossen, sonst ist zwischen 10 und 16 Uhr Badezeit. Das Frühschwimmen am Mittwoch entfällt und auch sonntags werden die Betriebszeiten von 10 bis 15 Uhr reduziert. Am Freitag ist unverändert von 14 bis 20.30 Uhr geöffnet, samstags können Schwimmer von 9 bis 14 Uhr ihrem Hobby nachgehen.