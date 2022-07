Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die Posse um die Planung eines neuen Oberschleißheimer Hallenbads hat eine weitere absurde Wendung genommen. Würde das Bad, das auf absehbare Zeit nicht gebaut werden soll, heuer errichtet, würde es statt der erwarteten 14,2 Millionen Euro nun rund 18,5 Millionen Euro kosten. Der Gemeinderat billigte die fertige Planung in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause bei einer Gegenstimmen, wies das Gemeindebauamt aber an, diese nicht weiterzuverfolgen.

Dem mittlerweile über 40 Jahre alten Hallenbad war schon vor Jahren in einer Studie attestiert worden, dass es quasi täglich den Geist aufgeben könnte. Die Gemeinde fasste deshalb den Grundsatzbeschluss für den Bau eines neuen Hallenbades. Auch der Standort wurde festgelegt, wobei der dort nötige Grund der Gemeinde noch gar nicht komplett gehört. Dieses Detail ist aber zu vernachlässigen, denn spätestens seit dem Anlagedebakel, als die Gemeinde wegen der Insolvenz der Greensill-Bank nahezu ihre gesamten Rücklagen versenkte, kann das Projekt nicht mehr finanziert werden.

Gerade streicht Oberschleißheim eigentlich unumgängliche Ausgaben wie etwa die Erstellung von provisorischen Containern für Kindertagesstättenplätze. Ausgaben für ein neues Hallenbad sind nicht einmal mehr mittelfristig im Etat vorgesehen. Allerdings war bei der finanziellen Zäsur die Planung schon gestartet gewesen. Die Rathausverwaltung rechnete dann vor, dass bei einem Abbruch die bereits an die Architekten für erste Planungsetappen ausbezahlten 400 000 Euro verloren wären.

So entschied der Gemeinderat, die Planung für weitere 560 000 Euro vollenden zu lassen, in dem Bewusstsein, auf absehbare Zeit nicht bauen zu können. Parallel wird auch gerade ein Bebauungsplan aufgestellt für den Bau, der nicht vorgesehen ist. Man darf also auf weitere Wendungen gespannt sein.