Das Hallenbad in Oberschleißheim wird den gesamten August über geschlossen bleiben. Wie die Gemeinde ankündigt, werden in diesem Zeitraum nötige Revisions- und Wartungsarbeiten in dem Bad an der Professor-Otto-Hupp-Straße vorgenommen. Von 1. September an sind die Becken wieder für Besucher geöffnet. Das Hallenbad ist in die Jahre gekommen. Die Kommune hat bereits die Planungen für einen Neubau begonnen. Dieser ist jedoch auf absehbare Zeit nicht finanzierbar.