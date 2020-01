Mit einiger Verspätung können zwei geplante Neubaugebiete im Oberschleißheimer Ortsgebiet nun an den Start gehen. Die Freifläche zwischen Moosweg, Schäferanger und St. Margarethenstraße wird im östlichen und im westlichen Drittel von zwei unterschiedlichen Bauträgern erschlossen. In Summe sollen auf den beiden Parzellen rund 220 Wohnungen in Wohnblöcken entstehen.

Pläne der beiden Bauträger lagen bereits im Herbst 2017 auf dem Tisch, nachdem das Rathaus sie erst mal ins Blaue planen lassen hatte. Nachträglich wurden dann erst Vorgaben erlassen, an denen sich die Bauträger rückwirkend orientieren sollten, und noch später wurde dann eine eigene Gemeinde-Planung als Grundlage in Auftrag gegeben.

Die sollte nun das Problem lösen, dass auf der etwa 4,7 Hektar großen Freifläche die beiden Randstücke bebaut werden sollen, das Mittelstück aber nicht; was bedeutet, dass Erschließung und Aufteilung der Infrastrukturlasten jetzt sofort für die beiden Baugebiete funktionieren müssen, aber später immer noch, wenn irgendwann mal auch das Mittelstück bebaut wird. Zuletzt waren noch zwei Erschließungsvarianten im Rennen, unter denen sich der Bauausschuss des Gemeinderats nun weitgehend einmütig festgelegt hat. Die Freien Wähler und ihr Bürgermeister Christian Kuchlbauer stimmten für Erschließungsstraßen von Osten und Westen her, die beide Randgrundstücke durchschneiden und später das Mittelgrundstück komfortabel anbinden würden. Eigentümer dieses Mittelstücks ist FW-Gemeinderat Hans Negele.

Alle anderen Gruppierungen sahen diese Variante etwas zu einseitig angelegt. Dabei werde das Mittelgrundstück auf Kosten der Nachbarflächen erschlossen, so die einhellige Sichtweise, und das, obwohl es akut noch gar nicht bebaut werde. Bis auch diese Parzelle aber in Jahren oder Jahrzehnten baureif werden solle, könne es längst schon andere Erschließungsoptionen geben.

"Man kann nicht alle Vorteile für den Nicht-Bauwilligen aufheben und es dafür jetzt den Bauwilligen schwerer machen", fasste SPD-Sprecher Florian Spirkl die Bedenken von SPD, CSU, Grünen und FDP zusammen. Die FW sahen die Variante hingegen "zukunftsträchtiger", sagte Stefan Vohburger. Mit neun zu vier Stimmen beschlossen wurde die Erschließung des westlichen Grundstücks vom Moosweg her, die des östlichen von der St. Margarethenstraße.

Auf Anregungen aus dem Ausschuss, dass in dem Baugebiet doch mal eine neue Kindertagesstätte geplant werden sollte, dass auch Läden für die Nahversorgung vorzusehen seien oder dass eventuelle Konsequenzen aus dem Verkehrszuwachs von den Bauträgern mitzufinanzieren seien, ging der Bürgermeister nicht ein. Städteplaner Juri Goebel vom Büro "bgsm" kündigte an, dass die Ansiedlung von Läden planungsrechtlich ermöglicht werde, allerdings prophezeite er, "dass sich in dieser Lage eher nichts halten dürfte".

Die Bebauung wird nach der Darstellung der Planer mit der Hofstelle verträglich sein, die noch auf dem Mittelgrundstück in Betrieb ist. Potentiell sei dort eine Rinderhaltung mit 60 Tieren zulässig und die geplante Neubebauung östlich und westlich werde dennoch nicht beeinträchtigt, so dass der Betrieb des Anwesens uneingeschränkt möglich bleiben werde. Ausgearbeitet werden nun die beiden Bauleitpläne, die dann ins Genehmigungsverfahren gehen.