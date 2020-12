Wegen des Infektionsgeschehens hat die evangelische Kirchengemeinde in Oberschleißheim beschlossen, die beiden für Heiligabend geplanten Gottesdienste auf dem Bürgerplatz abzusagen. Stattdessen ist die Trinitatiskirche an diesem Tag von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können dort die beiden Weihnachtsvideos anschauen, die dann auch auf der Homepage verfügbar sind. Darin erklingen einige der schönsten Weihnachtslieder, eingespielt von Organistin Ursula Kaupert und Doris Rohe. Alle sind eingeladen, die weihnachtliche Kirche zu genießen und das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause zu nehmen. Pfarrerin Martina Buck und Diakon Peter Buck werden in der Kirche sein und stehen für ein Gespräch zur Verfügung. Ein Team aus der Gemeinde werde darauf achten, dass nicht mehr als 40 Personen gleichzeitig im Kirchenraum sind, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.