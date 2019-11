Musik muss Herz und Seele berühren. Das ist das Motto des Gospelchors "Gospels at Heaven", der seit 20 Jahren in ausverkauften Hallen singt und auf mittlerweile 400 Konzerte in Europa zurückblicken kann. Am Sonntag, 1. Dezember, tritt der Chor um 18 Uhr im Bürgerzentrum in Oberschleißheim auf. Von traditionellen Gospels und Spirituals bis hin zu Stücken aus dem Bereich des Contemporary Gospel wird dabei alles vertreten sein. Karten gibt es von sofort an im Vorverkauf gibt es bei Schreibwaren Heckenstaller und bei Schreibwaren am Schloss. Eine Reservierung ist unter Telefon 089/315 01 03 möglich. Die Eintrittskarten kosten zwischen 15 und 20 Euro, ermäßigt sind zwölf bis 16 Euro zu bezahlen.