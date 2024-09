Von Bernhard Lohr, Oberschleißheim

Um flotte Sprüche war man bei der Go Solar GmbH nie verlegen. „Warum für Strom zahlen, wenn die Sonne scheint“, war einer der Werbeslogans, mit denen die Vertriebsleute der Firma aus der Sonnenstraße 7a in Oberschleißheim loszogen, um Kunden für ihre Photovoltaikanlagen samt Batteriespeicher zu gewinnen. Dazu on top zum unschlagbaren Preis: Geräte vom deutschen Markenhersteller Viessmann. Heute erscheint das vielen Kunden wie blanker Hohn. Sie haben Tausende Euro bezahlt und dann von der Firma nichts mehr gehört. Unter der Geschäftsadresse von Go Solar ist seit Wochen niemand erreichbar.