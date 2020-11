Ein neues Gewerbegebiet für Oberschleißheim soll nun doch südlich der Dachauer Straße am westlichen Ortsrand entstehen. Der Gemeinderat entschied mit klarer Mehrheit, die nötige Änderung des Flächennutzungsplanes auf den Weg zu bringen und für das Gebiet rund 15 Hektar Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet auszuklammern. Die Entscheidung für den Standort hatte das Gremium schon 2017 getroffen, allerdings war es nie zu weiteren Schritten gekommen. Der neue Bürgermeister Markus Böck (CSU) nahm nun den Einstieg ins konkrete Verfahren vor.

Die neuen Entwürfe sehen nun vor, dass sich westlich der St. Hubertus-Straße zunächst eine Wohnzeile anschließt, in der nahe dem Universitätscampus studentisches Wohnen angesiedelt werden soll oder auch Kurzzeit-Wohnungen für Gäste der Uni. Auch für eine Erweiterung des östlich angrenzenden Lehr- und Versuchsgutes der Universität soll eine Fläche reserviert werden. Westlich anschließend soll sich dann das neue Gewerbegebiet fast bis zur künftigen Umgehungsstraße des Ortes parallel zur Autobahn ziehen.

Beim Grundsatzbeschluss 2017 war noch nicht definiert gewesen, ob sich das Gewerbegebiet entlang der Dachauer Straße ziehen soll, wie jetzt im Verfahren, oder eventuell in Nord-Süd-Richtung. Nach der Festlegung hatte es nie weitere Schritte gegeben, was vom damaligen Bürgermeister stets auf schwierige Verhandlungen mit einer Grundstücksgesellschaft des Freistaats Bayern als Grundeigentümer zurückgeführt worden war. Stattdessen wurde im Kommunalwahlkampf urplötzlich ein Bürgerworkshop zur Standortsuche für ein neues Gewerbegebiet eröffnet.

Dabei wurden drei Standorte als potenziell geeignet gesetzt, darunter das 2017 beschlossene. Böck ließ nun sehr kooperative Verhandlungen anklingen. Er sei "sehr froh, dass wir so weit sind", sagte er. Es seien freilich "noch einige Hürden zu gehen". Die Ausgliederung der Flächen aus einem Landschaftsschutzgebiet "Münchner Norden" muss nun der Kreistag genehmigen, ein Antrag ist gestellt. Offenbar gab es auch bereits Kontakte zu potenziellen Investoren. Konzipiert war stets, die Flächen im Verbund mit der staatlichen Immobiliengesellschaft nur gezielt an geeignete Betriebe zu vergeben. Die SPD, die Mehrheiten in CSU und FW sowie die FDP beschlossen die Planänderung.