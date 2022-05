Die Gemeinde will an der Dachauer Straße nur Gewerbe zulassen.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Um den Bereich um die Gewerbegebiete Sonnenstraße und Dachauer Straße von Wohnnutzung gänzlich freizuhalten, legt sich das Oberschleißheimer Rathaus nun mit Freistaat und Landratsamt an. Die Gemeinde will einen Bebauungsplan aufstellen, um das mögliche Vorhaben einer Staatlichen Baugesellschaft zu verhindern, für das das Landratsamt schon grünes Licht signalisiert hat.

Entlang der Sonnenstraße befindet sich auf der östlichen Seite eine uralte Gewerbezeile. Westlich liegt der Campus der Tierärztlichen Fakultät der LMU und daran anschließend will die Gemeinde gerade ein neues Gewerbegebiet südlich der Dachauer Straße entwickeln. Auf der östlichen Straßenseite besitzt der Staat noch ein Gelände, auf dem derzeit Tulpen zum Selberschneiden angeboten werden. Dieses soll nun von der Staatlichen Immobiliengesellschaft bebaut werden - womit, ist noch offen.

Drei Varianten waren vorgelegt worden: für ein Bürogebäude, ein Studentenwohnheim oder eine Wohnanlage. Der Gemeinderat hatte sich vor mehr als einem Jahr damit befasst und für eine potenzielle Gewerbenutzung seine Zustimmung in Aussicht gestellt. "Eine Wohnbebauung wird hier nicht gesehen", stellte das Gremium seinerzeit klar. Nun hat das Landratsamt angeklopft und darauf hingewiesen, dass Wohnbebauung durchaus denkbar wäre. Das ablehnende Votum der Gemeinde müsse daher aufgehoben werden.

Um seine Sichtweise durchzusetzen, will der Gemeinderat nun einen Bebauungsplan erlassen, in dem Gewerbenutzung festgelegt werden soll. Bislang gilt für das Areal kein Bauleitplan, sodass frei beurteilt werden kann, was möglich ist. Rathaus und Landratsamt sind dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Mit der Planung solle "das Ziel verfolgt werden, ein durchgängiges Gewerbegebiet zu schaffen", heißt es im Beschluss, "sensible Nutzungen, die wohnähnlichen Charakter haben, sollen im Baugebiet nicht zulässig sein".

Gegen den Beschluss votierten im Gemeinderat lediglich zwei von fünf Grünen. Der Standort unmittelbar gegenüber dem Uni-Campus sei "ideal für studentisches Wohnen", argumentierte Gaby Hohenberger. Andere Wohnnutzungen sollten durchaus ausgeschlossen werden, aber für ein Studentenwohnheim solle man keine Steine in den Weg legen. 2015 hatte der Gemeinderat auch schon mal eine Flüchtlingsunterkunft an der Stelle abgelehnt.