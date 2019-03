4. März 2019, 21:59 Uhr Oberschleißheim Genug Platz für alle

Baugebiete in Oberschleißheim können entwickelt werden

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die großen Neubaugebiete am Kreuzacker und am Schäferanger in Oberschleißheim können im Wesentlichen nach den Wünschen der Eigentümer bebaut werden. Eine vom Rathaus initiierte Untersuchung hat ergeben, dass die Vorstellungen der Bauherren sowie des Gemeinderats und auch die Belange des vorerst passiven dritten Eigentümers auf dem Areal in Einklang zu bringen sind. Damit könnte die Realisierung der beiden Projekte auf der innerörtlichen Freifläche nördlich des Mooswegs zügig weitergehen.

Drei Eigentümer teilen sich die 4,7 Hektar große Freifläche inmitten des besiedelten Ortsgebietes, wobei die beiden Baugesellschaften auf den Randstücken unbedingt bauen wollen und schon konkrete Pläne eingereicht haben. Der Eigentümer des Mittelstücks, Freie-Wähler-Gemeinderat Hans Negele, hat aktuell kein Interesse an einer Verwertung seiner Flächen. Er fürchtet allerdings, dass bei der gewünschten dichten Bebauung der Nachbarn dann wegen der nötigen Erschließungs- und Infrastrukturflächen sein zukünftiges Baurecht einseitig stark limitiert werde.

Die Studie des Münchner Stadtplanungsbüros BGSM hat nun nachgewiesen, dass alle notwendigen Zufahrten, Wege und Grünzüge so gerecht auf der Gesamtfläche verteilt werden können, dass allen drei Eigentümern vergleichbare Bebaubarkeit verbleibt und die Erschließung auch funktioniert, sowohl abschnittsweise als auch bei vollständiger Bebauung. Die von den Bauträgern vorgelegten Pläne wurden dazu in Nuancen korrigiert und geglättet, um sie zunächst mit den Rahmenvorgaben des Gemeinderates kompatibel zu machen und auch auf eine mögliche spätere Bebauung des Mittelstücks auszurichten.

Entstehen können nun auf dem westlichen Streifen entlang des Schäferangers auf gut 10 000 Quadratmeter Fläche mehrere Wohnblöcke mit bis zu vier Geschossen. Auf dem minimal kleineren Randstück im Südosten an der St.-Margarethen-Straße ist ebenfalls eine Bebauung mit Wohnanlagen möglich, wie sie die jeweiligen Bauträger bereits konzipiert hatten. Im Mittelstück mit rund 15 000 Quadratmeter bebaubarer Fläche könnte dann mittelfristig eine identische Bebauung entstehen.

"Das ist ein Konzept, mit dem man arbeiten kann", sagte Florian Spirkl (SPD) im Bauausschuss des Gemeinderats. Von einem einstigen Masterplan für das gesamte Areal, das höhengestaffelte Bebauung mit Reihenhäusern und Wohnanlagen mit üppigen Grünflächen und einem Standort für eine neue Kindertagesstätte vorsah, hatte sich der Gemeinderat schon zum Planungsstart verabschiedet, als Geschosswohnungsbau festgelegt wurde.

Nun müssen die Bebauungspläne noch im Detail ausgearbeitet werden. Noch nicht entschieden wurde, ob die grundsätzliche Zufahrt in die Wohngebiete von Süden, vom Moosweg her, erfolgen soll oder von Ost und West, St.-Margarethen-Straße und Schäferanger. Knifflig wird auch noch das Höhenniveau der Gebäude, da das Gelände extrem hohen Grundwasserstand aufweist.

Die Festlegung auf diese Entwicklung bedeutet allerdings, dass die drei Parzellen getrennt gesehen werden und jeweils isoliert stehen. Ein alternatives Planungskonzept, das in der Studie zum Vergleich eine einheitliche Betrachtung des Gesamtgebietes skizziert hatte, wurde einzig von der CSU verfochten. "Das schaut wie ein Baugebiet aus", sagte ihre Sprecherin Gisela Kranz, im Gegensatz zu den drei nebeneinander separaten Einzelflächen.

Städteplaner Juri Goebel von BGSM betonte jedoch, da für den Mittelteil keine Bauabsicht erkennbar sei, müsse man sich von Gesamtlösungen verabschieden. Gegen die Stimmen der CSU folgten die Vertreter von SPD, FW, Grünen und FDP diesem Rat.