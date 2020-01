Im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 wird der Komponist überall gefeiert, auch in Oberschleißheim. Das "Animato Münchner Orchester", ein Zusammenschluss erfahrener Laienmusiker, spielt unter Leitung von Viktor Jugovic eines seiner beliebtesten Werke, das 5. Klavierkonzert mit dem Beinamen "Emperor", das nachfolgende Künstler nachhaltig beeinflusst hat. Die "kaiserlichen" Züge zeigen sich schon beim heroischen Beginn und nicht zuletzt in der Tonart Es-Dur, die Beethoven gerne nutzt, um Heldentum musikalisch darzustellen. Solist des Abends ist der junge russische Pianist Peter Chukhnóv: Der 26-Jährige studierte in Moskau und München und wurde in den vergangenen Jahren bei mehreren internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Eröffnet wird das Konzert mit Gustav Holsts "Zwei Lieder ohne Worte". Den Abschluss des Konzerts bildet Franz Schuberts 3. Sinfonie, ein echter Geniestreich des Komponisten. Das Konzert findet am Samstag, 1. Februar, 19 Uhr, bei Schreiner C3, Mittenheimerstraße 62, statt. Karten zu 15, ermäßigt zehn Euro, gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss sowie an der Abendkasse.