Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Dass nach 26 Jahren konstantem Schuldenabbau das Oberschleißheimer Rathaus für Investitionen auch mal wieder Kredite aufnehmen würde, ist schon seit geraumer Zeit Konsens im Gemeinderat. Jetzt aber tut sich im Haushaltsplan für 2022 eine Deckungslücke auf, die den Kreditrahmen der Gemeinde überfordern dürfte: Die dreitägigen Etatberatungen im Finanzausschuss endeten mit einem Fehlbetrag von 21 Millionen Euro für 2022/23. Das gesamte Haushaltsvolumen der Gemeinde lag im Vorjahr bei 37 Millionen Euro. So einen Batzen Schulden aufzunehmen, gilt als nicht akzeptabel - aber Ausgabenkürzungen bislang auch nicht.

"Eigentlich ist alles notwendig", bilanzierte Bürgermeister Markus Böck (CSU) die Zusammenstellung der Ausgaben. Den einen großen Kostentreiber gibt es nicht, vielmehr entsteht die - für die Verhältnisse des klammen Oberschleißheim - phantastische Summe durch eine bunte Aufsummierung. Verschlepptes ist nun ebenso aufgelaufen wie Ausgaben, die während des Kassen-Stopps im Lockdown auf Eis lagen, unabweisbare Pflichtaufgaben ebenso wie begonnene Projekte im Fluss. Der größte Kostenfaktor am Horizont, der Neubau des Hallenbads, ist in der Summe gar nicht enthalten, sondern ohnehin schon auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Verwaltungsbetrieb der Gemeinde erwirtschaftet im Planungsansatz keinerlei Unterstützung für die Ausgaben, vielmehr ist schon dieser Etat-Teil auf Kante genäht. Die signifikantesten Steigerungen weisen die Personalausgaben auf, die anhand neugeschaffener Stellen erneut um über eine halbe Million Euro auf 7,3 Millionen Euro klettern werden, 2019 waren sie noch bei 5,9 Millionen Euro gelegen. Die Gemeinde kalkuliert einmal mehr vorsichtig mit knapp sieben Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Nach dem Crash einer Privatbank war das Vermögen der Gemeinde fast auf Null gesetzt

2021 waren durch Sondereffekte im Gefolge der Corona-Regeln rund neun Millionen Euro eingegangen. Dieses überraschende Zubrot verhinderte dann, dass im Haushaltsvollzug 2021 die Ersparnisse komplett aufgebraucht werden mussten. Nach dem Anlagedebakel mit fünf Millionen Euro Verlust durch den Crash einer Privatbank war das Vermögen der Gemeinde fast auf Null gesetzt gewesen. Wie viel Rücklagen das Rathaus aktuell genau hat, weiß die Gemeinde offenbar selbst nicht. Die neue Kämmerin Larissa Mäder ist noch dabei, einige Doppelbuchungen der vergangenen Jahre zu bereinigen.

Bei den Investitionen stehen nun beschlossene, zugesagte und teilweise schon beauftragte Ausgaben an wie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Vollendung der Ortsmitte mit dem Marktplatz, die Umgestaltung des Parkplatzes vor der Kirche St. Wilhelm oder der Breitbandausbau für Badersfeld. Unumgänglich ist ein neues Kinderhaus, bereits im Bau ist ein Wohngebäude mit Mitarbeiterwohnungen. Mindestens im Personalgebäude am Seniorenpark und in der Sporthalle Jahnstraße müssen unumgängliche Sanierungen größeren Volumens vorgenommen werden. Neue Feuerwehrfahrzeuge stehen zur turnusmäßigen Beschaffung an und das Staatliche Bauamt verlangt von der Gemeinde, ihre Versorgungsleitungen für Badersfeld so zu verlegen, dass das Baufeld für den Neubau der Autobahnanschlussstelle frei wird - Kosten rund eine Million Euro.

Man habe die Ausgaben "im Vorfeld sorgfältig priorisiert", sagt der Bürgermeister, dann aber doch mit der horrenden Deckungslücke vorgelegt. Rund zehn Stunden Beratung im Finanzausschuss über drei Sitzungsabende halfen auch nicht weiter: Weder konnte der Verwaltungsbetrieb gestutzt werden, um Überschüsse zu erreichen, noch wurden Ausgaben gestrichen. Am kommenden Mittwoch legt der Ausschuss nun eine Sonderschicht ein, um den Kreditbedarf auf ein allseits akzeptiertes Maß zu reduzieren - irgendwie.