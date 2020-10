Die Wohnanlage für Gemeindemitarbeiter am Frauenfeld wird empfindlich teurer. Die ersten Pläne haben Kosten von 4,3 Millionen Euro ergeben, nachdem eine Schätzung von 3,4 Millionen Euro ausgegangen war. Der Eigenanteil der Gemeinde klettert von 416 000 auf 520 000 Euro. Auf 180 Quadratmeter Grundfläche werden in Holzständerbauweise auf vier Geschossen elf Wohnungen zwischen zwei und vier Zimmern errichtet. Der Gemeinderat hat die Planung einstimmig durchgewunken. Um die Kosten nicht weiter zu erhöhen, soll sich die Planung am Passivhausstandard nur noch orientieren. Vorgesehen war Baubeginn im Sommer 2020, was sich durch Corona und eine Ausgabensperre im Rathaus verzögert hat. Wegen der Kostensteigerung muss nun europaweit ausgeschrieben werden, was weitere vier Monate Verzögerung bedeutet.