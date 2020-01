Die Beschäftigten im Oberschleißheimer Rathaus erhalten seit 1. Januar die Münchner Großraumzulage. Der neue Bonus zum finanziellen Ausgleich der exorbitanten Lebenshaltungskosten in der Region um die Landeshauptstadt ersetzt in teilweise fast doppelter Höhe die bisherige Ballungsraumzulage. Die von der Stadt München mit den Tarifpartnern ausgehandelte und jetzt vom Oberschleißheimer Gemeinderat einstimmig übernommene neue Form bringt für Vollzeitbeschäftigte 270 Euro monatlich an Zulage. Der bisherige Aufschlag lag bei 127 Euro. Im Gegensatz zur Ballungsraumzulage greift die neue Zulage auch für höher dotierte Posten. Zudem wird sie nicht mehr abhängig vom Wohnort ausbezahlt, sondern für alle Beschäftigten im Großraum, auch Einpendler. Das Rathaus zahlt bereits eine Arbeitsmarktzulage für Erzieherinnen an Kindertagesstätten, der für diese Berufsgruppe unverändert bestehen bleibt.