Was tut Oberschleißheim bei einem totalen Systemausfall? Helmut Fischer hat in mehreren Mails ans Rathaus und zuletzt in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats dringend "verantwortungsvolle Vorbereitung auf einen 'Blackout'" angemahnt. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) sagte zu, in den Ortsnachrichten zu informieren und sich auch im Gemeinderat damit beschäftigen.

Fischer hat in seinem Mails diverse Quellen zitiert, die einen andauernden flächendeckenden Stromausfall für höchst wahrscheinlich halten. Störereignisse und kritische Situationen im Stromnetz hätten "explosionsartig zugenommen", sodass es nicht mehr fraglich sei, ob ein totaler Blackout eintrete, sondern nur noch, wann. Darauf müsse die Bevölkerung auch durch die Gemeindeverwaltung vorbereitet werden.

Aus dem Rathaus erhielt er eine Antwort, die er vor dem Gemeinderat als "nur eine Beruhigungsantwort" abtat. Doris Rohe, die persönliche Referentin des Bürgermeisters, versicherte darin, dass man "diese Befürchtungen sehr ernst" nehme. Die Trinkwasserversorgung, die in der Zuständigkeit der Gemeinde liegt, sei "auch unabhängig vom Stromnetz für längere Zeit sichergestellt". Für weitere Vorkehrungen sei das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde zuständig. Von dort habe es aber keine expliziten Empfehlungen für einen möglichen Blackout gegeben. Man dürfe davon ausgehen, dass in einem Katstrophenfalle die Stromversorgung "zeitnah wiederhergestellt werden" könne. Fischer zeigte sich verärgert, dass darüberhinaus kein Gemeinderat auf seine Warnungen reagiert habe.