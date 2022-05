Von Iris Hilberth, Oberschleißheim

Dass Babys im Notarztwagen zur Welt kommen, passiert immer mal wieder. Wenn es Mutter und Kinder aber gar nicht mehr in das Rettungsauto schaffen, stellt das die Helfer vor eine besondere Herausforderung. Das passierte am Samstagnachmittag in einer Unterkunft für Geflüchtete in Oberschleißheim. Dort hatte bei einer Ukrainerin die Geburt bereits eingesetzt, war dann aber ins Stocken geraten. Zum Glück wussten die Einsatzkräfte, was in einer solchen Situation zu tun ist. Kurze Zeit später kam das Mädchen auf die Welt. Mutter und Kind sind wohlauf.

Bei der Ukrainerin war im neunten Monat der Schwangerschaft die Fruchtblase geplatzt. Der zu Hilfe gerufene Rettungswagen der BRK-Wache Oberschleißheim traf nach wenigen Minuten an der Unterkunft ein. Doch direkt ins Krankenhaus bringen konnten die Einsatzkräfte die Frau nicht, da sie feststellten mussten, dass es sich um eine "Notfallgeburt" handelte: Der Kopf des Kindes war bereits zu sehen, es gab jedoch keine ausreichenden Wehen mehr. Sofort wurde der Kindernotarzt für das Neugeborene und der reguläre Notarzt für die schwangere Frau angefordert. Die für solche Situationen geschulten Rettungskräfte bereiteten die notwendigen Utensilien für die Notfallgeburt vor. Die Patientin wurde fachspezifisch gelagert und bei dem Geburtsvorgang sachgerecht unterstützt. Somit wurde die Geburt wieder angeregt und die Rettungskräfte halfen dem Kind auf die Welt, noch bevor der Notarzt eintraf. Das Baby wurde mit dem Neugeborenen-Notarzt im Intensivinkubator der Berufsfeuerwehr München, die Mutter durch das Team des Rettungswagens Oberschleißheim in ein Krankenhaus mit Geburtshilfe gebracht.