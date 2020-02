Das Landgericht München hat die Klage einer Rentnerin, die von der Gemeinde Oberschleißheim nach einem Sturz Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro verlangte, abgewiesen. Ein Fußgänger, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung vom Mittwoch, könne nicht davon ausgehen, dass ein Gehweg völlig hindernisfrei sei. Die 72-jährige Klägerin war beim Maibaumfest 2018 in einer Rinne zwischen Bürgerplatz und Marktplatz gestolpert und gestürzt. Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung an der rechten Schulter zu, die mehrere Operationen, ein künstliches Schultergelenk und einen Reha-Aufenthalt zur Folge hatte. Nach ihrer Aussage litt sie über einen Zeitraum von drei Monaten unter starken Schmerzen und erheblichem Kraftverlust.

Die rund 60 Meter lange und zwei bis acht Zentimeter tiefe sogenannte Brunnenachse, die zwei Brunnen auf dem Bürgerplatz mit dem Marktplatz verbindet, führte zum Unfallzeitpunkt kein Wasser und wurde von der Klägerseite als Gefahrenquelle eingestuft. Wegen des Maibaumfests war der Bürgerplatz voller Menschen und Buden, die Rinne nach Darstellung der Klägerin und ihres Anwalts nicht zu sehen gewesen. Die Gemeinde, so der Vorwurf, hätte die Brunnenachse daher durch Bänder oder Beschilderung absichern müssen.

Dem Anwalt der Kommune zufolge war die Klägerin dagegen selbst für ihren Sturz verantwortlich. Der Höhenunterschied sei nicht größer als der eines Bordsteins, eine zusätzliche Sicherung daher nicht nötig. In seiner Urteilsverkündung schließt sich das Gericht diesem Standpunkt an und ergänzt, dass die Wasserrinne aufgrund ihrer baulichen Gestaltung - Pflastersteine statt Granitplatten - ohne weiteres erkennbar sei. Vom Benutzer eines öffentlichen Platzes müsse verlangt werden, dass er geringe und leicht erkennbare Schwierigkeiten eigenverantwortlich meistert. Das gelte auch für die Benutzung stark frequentierter Bereiche.