In der Tennishalle auf der Oberschleißheimer Regattaanlage soll jetzt Fußball gespielt werden. Der neue Betreiber der einstigen Tennisanlage Niki Pilic hat Pläne vorgelegt, die westliche der beiden Tennishallen zu einer Soccer-Halle umzubauen. Entstehen sollen dort dann drei Soccerfelder, auf denen jeweils mit fünf gegen fünf gekickt werden kann. Seit dem Ende der einstigen "Tennisakademie" des früheren deutschen Davis-Cup-Trainers mit Internat und Klubheim hat das Ensemble auf dem Regattaareal schon mehrmals den Nutzer gewechselt. Aktenkundig sind auch bereits Ideen des auf der gleichen Anlage angesiedelten "Munich Beach Resort", die Tennishallen für Indoor-Beachsport umzunutzen. All diese Pläne hängen aber in der Warteschleife, bis die Stadt München als Eigentümerin der Regattaanlage ein zukunftsfähiges Konzept für die Sportstätte angeht. Das Oberschleißheimer Rathaus hat nun jedenfalls die Umnutzung zur Soccerhalle durchgewinkt. Fraglich ist, ob das Landratsamt die Genehmigung erteilt, da die Behörde derzeit auf dem Standpunkt steht, dem Ensemble fehle die nötige Erschließung.