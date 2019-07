28. Juli 2019, 21:32 Uhr Oberschleißheim Fürsorglicher Investor

Der katholische Männerfürsorgeverein plant in Mittenheim zu 50 Prozent soziale Wohnungen

Im geplanten Wohnquartier Mittenheim sollen vergünstigte Wohnungen die Hälfte der Siedlung bilden. Der Katholische Männerfürsorgeverein als Eigentümer will damit weit über die Anforderungen der Gemeinde hinausgehen, die in ihrer Auflage zur "Sozialen Bodennutzung" 30 Prozent Wohnraum unter Sonderkonditionen fordert. Angeboten werden sollen dabei mehrere Modelle.

Der nach langer Vorbereitung verabschiedete Bauleitplan für das Areal am nordwestlichen Ortsrand ermöglicht nun 36 000 Quadratmeter Wohnfläche, die auf etwa 400 Wohnungen verteilt werden. 20 Prozent sollen als Sozialwohnungen entstehen, zehn Prozent in einem Art Einheimischenmodell an mittlere Einkommensgruppen aus Oberschleißheim. Für weitere zehn Prozent will der Verein ein Wohngruppenmodell entwickeln, eine Art Mehrgenerationenwohnen mit Gemeinschaftsräumen. Zehn Prozent sollen dem Rathaus oder einer Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Auf die einzelnen Modelle verteilt, will der Männerfürsorgeverein etwa fünf Prozent der Wohnungen für eigene Mitarbeiter und Klienten des Hans-Scherer-Hauses reservieren. Von den verbleibenden 50 Prozent für den freien Markt strebt der Verein eine überwiegende Vergabe in Erbpacht an. Zudem soll auch hier genossenschaftliches Bauen möglich sein, allerdings zu höheren Preisen als auf der vergünstigten Angebotsseite.

Der Gemeinderat hat diese Ausgestaltung seiner Bodennutzungsauflagen einstimmig akzeptiert. Gaby Hohenberger (Grüne) monierte nur, dass quer durch alle Angebote die Einheimischen stärker bevorzugt werden sollten. Laut Ingrid Dreer, der Planerin des Vereins, passen in die Leitplanung noch zehn Prozent mehr Wohnfläche. Den Wohnraum über das festgeschriebene Maß hinaus zu erhöhen, lehnte der Rat aber mit 18 zu sechs Stimmen ab. Hans Negele (FW) bemängelte die geringe Bindungsfrist von 25 Jahren für die vergünstigten Angebote. Der Verein werde auch danach nicht zum Miethai, so Steffi Haslbeck (CSU). "Da vertraue ich den Idealen des Vereins." Auch Stefan Vohburger (FW) riet zuzugreifen: "So ein Angebot kriegen wir von anderen Investoren nicht."