Der neue Oberschleißheimer Bürgermeister Markus Böck (CSU) hat an seinem ersten Arbeitstag ein positives Bild von der Atmosphäre im Rathaus gezeichnet. Er sei am Montag, 4. Mai, von den Mitarbeitern herzlich begrüßt worden. "Bei meiner Runde durchs Rathaus durfte ich nur in freundliche offene Gesichter schauen - man merkt deutlich, dass das Arbeitsklima und der Zusammenhalt passt! Das macht den Einstieg um ein Vielfaches einfacher!"

Aktuell beschäftigt Böck in der finanziell arg gebeutelten Kommune vor allem die Corona-Krise mit all ihren Folgen. Die Wiederöffnung des Rathauses sei das nächste große Ziel, heißt es, das nun "Schritt für Schritt in den nächsten Tagen erreicht werden solle. Seit dem 16. März 2020 sind das Rathaus sowie weitere Einrichtungen wie Hallenbad, Gemeindebücherei und Bürgerhaus geschlossen. Die Mitarbeiter im Rathaus sind telefonisch und per E-Mail erreichbar, auch Termine können im Einzelfall vereinbart werden. Für die Öffnung des Rathauses von Mitte Mai an müssten noch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können, heißt es. Dies sei im räumlich beengten Rathaus kein einfaches Unterfangen.