Schwer verletzt worden ist ein 33-Jährige am Samstag Nachmittag bei einem Unfall in Oberschleißheim. Er trug Frakturen im Gesicht davon, auch beide Beine wurden gebrochen sowie ein Ellbogen. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Vanderhall, einem dreirädrigen Fahrzeug ohne Dach, auf der Jägerstraße mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der nahezu geradeaus verlaufenden Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die angrenzende Wiese und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden des Fahrzeugs wird auf 20 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210 (Telefon: 089/62 16 33 22), in Verbindung zu setzen.