Vor der Anschaffung eines Elektroautos, eines E-Rollers oder E-Lastenfahrrads sollten sich Interessenten damit auseinandersetzen, welche Fahrzeuge ihre Anforderungen am besten erfüllen. Relevante Punkte sind etwa das Vorkommen von Ladestationen, welche Reichweite wirklich notwendig ist, Stromkosten für das Laden und aus welchen Quellen der Strom kommt. Unter dem Titel "Elektromobilität - Ist das auch etwas für mich?" spricht der Ingenieur und Energieberater Alfred Bäser am Donnerstag, 16. Januar, 19.30 Uhr, bei der Oberschleißheimer Volkshochschule, Prof.-Otto-Hupp-Straße 26 c. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wird erbeten (Telefon: 089/315 38 06, E-Mail: ameldung@vhsosh.de).