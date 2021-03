Ein weiterer Schritt zum Aufbau des Uni-Campus in Oberschleißheim ist gemacht: Der Haushaltsausschuss des Landtags hat am Mittwoch die Mittel für den Neubau freigegeben, der für die Anatomie und die Pathologie der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) errichtet wird. Damit können die Planungen konkretisiert werden. Wissenschaftsminister Bernd Sibler sagt, "unserem Ziel, in Oberschleißheim einen modernen veterinärmedizinischen Campus aufzubauen, kommen wir mit dieser Entscheidung deutlich näher." Damit schaffe man noch bessere Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre. In dem neuen Gebäude am Campus werden ein Hörsaal, Büros sowie Labore untergebracht. Bislang befinden sich die Anatomie und Pathologie in Räumlichkeiten am Englischen Garten. In Oberschleißheim befindet sich mit der Klinik für Wiederkäuer, der Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische und einem Hörsaalgebäude mit Cafeteria bereits etwa ein Drittel der Einrichtungen. Die Gebäude für die Pferdeklinik und die Mikrobiologie werden derzeit errichtet, für ein Zentralgebäude mit Mensa und Bibliothek laufen die Planungen. Der Ausbau des Campus ist Teil der Standortstrategie der LMU. Nach dem Umzug der Tierärztlichen Fakultät entsteht am Englischen Garten der neue Campus der Physik-Fakultät.