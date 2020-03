Der Sanierung der Baderstraße in Oberschleißheim fallen nun doch Bäume zum Opfer, die eigentlich erhalten werden sollten. Nach Angaben von Manuel Kleiser vom Umweltamt der Gemeinde handelt es sich um 20 Moorbirken und Pappeln auf der östlichen Straßenseite. Die Fällarbeiten waren am Dienstag bereits weit fortgeschritten und sollen bis Freitag erledigt werden. Die Baderstraße ist wegen der Sanierung ohnehin bis Mai gesperrt.

Weil bei ersten Probegrabungen am Stammfuß noch keine Wurzeln im Straßenkörper gefunden worden waren, ging die Gemeinde zunächst davon aus, dass die Bäume stehen bleiben können. Bei späteren Grabungen seien jedoch in circa 1,20 Metern Tiefe Haltewurzeln unter dem Asphalt entdeckt worden, erläutert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Erklärt wird das damit, dass die Straße bei früheren Bauarbeiten nur oberflächlich aufgegraben und in den darunterliegenden Torfboden nicht eingegriffen worden sei. Dies sei unter anderem auch ein Grund für die erheblichen Straßenunebenheiten.

Da bei der jetzigen Sanierung auch der Unterbau der Baderstraße erneuert werde, könnten Beschädigungen der Wurzeln auch bei vorsichtiger Vorgehensweise nicht vermieden werden und die Standsicherheit der Bäume würde beeinträchtigt. "Aus Sicherheitsgründen sind die Baumfällungen daher nicht zu vermeiden" schreibt die Gemeinde.

Um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, seien in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde die Bäume untersucht worden. Bei den meisten seien keine brütenden Vögel oder Fledermäuse gefunden worden. Bäume mit besonders tiefen Hohlräumen würden aktuell noch auf Fledermäuse untersucht.

Als Ausgleichsmaßnahmen wurden nach Aussage der Gemeinde bereits vor der Fällung und zu Beginn der Vogelbrutzeit Kästen für verschiedene Höhlenbrüter nach Empfehlungen des Landesbundes für Vogelschutz in der Umgebung aufgehängt. Ebenso würden nach Abschluss der Baumaßnahme in Abstimmung mit der Forstverwaltung Bäume an der Baderstraße gepflanzt.