Unter dem Titel "Fami" - für fördern, aktivieren, motivieren, integrieren - gestaltet die Oberschleißheimer Nachbarschaftshilfe seit Jahren ein zusätzliches Angebot an der Grundschule Parksiedlung. Der Gemeinderat hat jetzt finanzielle Unterstützung beschlossen, um die Initiative auch an der Berglwaldschule zu starten. Einstimmig wurden 7500 Euro für Personalkosten bewilligt. In dem Projekt würden in diesem Schuljahr 49 Kinder mit Defiziten in den Fächern Lesen, Schreiben und Rechnen in Einzel- wie auch Gruppennachhilfe gefördert, berichtete die Nachbarschaftshilfe in ihrem Antrag. Diese Stunden sind für die Eltern kostenfrei. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Schule könne "für jedes Kind der optimale Förderbedarf ermittelt und abgedeckt werden". FW-Gemeinderätin Lena Negele, selbst Lehrerin an der Schule in der Parksiedlung, nannte das Projekt "großartig". Die Berglwaldschule sei sehr interessiert an einer Übernahme.