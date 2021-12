Ein 80-jähriger Hausbesitzer in Oberschleißheim hat zwei Trickbetrügern ihre Grenzen aufgezeigt. Die beiden hatten am Dienstag gegen 15.25 Uhr geklingelt und behauptet, sie seien Handwerker. Sie gaben vor, dass bei Arbeiten in der Nachbarschaft die Gas- und Wasserleitung beschädigt worden sei. Deshalb müssten sie kontrollieren, ob in dem Einfamilienhaus des Rentners alles in Ordnung sei. Als einer der beiden im Keller an zwei Leitungen hantierte, behauptete der andere, er müsse oben im Badezimmer den Wasserfluss überprüfen. Der 80-Jährige schöpfte Verdacht und forderte die Männer auf, sein Haus zu verlassen. Er rief die Polizei und die falschen Handwerker flüchteten ohne Beute. Die Polizei ruft alle auf, die zur besagten Zeit im Bereich Feierabendstraße, Ruffinistraße und Theodor-Heuss-Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.