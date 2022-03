Oberschleißheim will ein Stück dazu beitragen, dass die Welt gerechter wird. Der Gemeinderat hat im Dezember beschlossen, dass man "Fairtrade Town" werden will und sich um die entsprechende Zertifizierung bemüht. Nun soll eine Steuerungsgruppe gegründet werden, die die Aktivitäten der Gemeinde koordiniert und Ideen zur Umsetzung des Fairtrade-Gedankens am Ort entwickelt. Gesucht werden laut Mitteilung aus dem Rathaus Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, Privatpersonen wie auch Funktionsträger aus Vereinen, Politik, Kirchen, Schulen und anderen Einrichtungen oder Organisationen, die sich für mehr Fairness im Handel stark machen möchten, Spaß an kreativer Arbeit in der Gruppe haben und die in der Gemeinde das Umdenken aktiv mitgestalten möchten. Vielfältiges Engagement sei möglich - so zum Beispiel der Verkauf von Fairtrade-Produkten bei Veranstaltungen und Festen im Ort. Bürgermeister Markus Böck (CSU) sagt, "die Auftaktveranstaltung zur Bildung einer Steuerungsgruppe ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg zur Fairtrade-Kommune und erweckt das Projekt erst richtig zum Leben". Die Auftaktveranstaltung zur Gründung der Steuerungsgruppe findet am Donnerstag, 17. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus/Konferenzraum statt. Interessierte können sich per Mail an gemeinde@oberschleissheim.de anmelden. Im Landkreis München sind bereits acht Gemeinden als "Fairtrade Town" zertifiziert, und der Landkreis München ist seit 2019 ebenfalls dabei. Weitere Informationen gibt es auf www.oberschleissheim.de und www.fairtrade-towns.de