Einen Herbstausflug der besonderen Art bieten die "Freunde von Schleißheim" für Samstag, 23. Oktober, an. Der Kulturverein lädt zu einer Fahrt nach Regensburg. Dort findet zur Zeit im Haus der Bayerischen Geschichte die Jahres-Sonderausstellung statt mit dem Titel: "Götterdämmerung II - Die letzten Monarchen". In dieser lebendigen Geschichtspräsentation lassen sich viele Ereignisse mit der historischen Oberschleißheimer Ortsgeschichte in Verbindung bringen. Start des Ausflugs ist um 8.45 Uhr am S 1-Bahnhof. Der Teilnehmerpreis beträgt 26 Euro für die Bahnfahrt (Bayernticket), Eintritt in die Ausstellung und Führung in Regensburg. Die Anmeldung ist bis zum 20. Oktober bei Otto Bürger möglich (unter der Telefonnummer 089/ 315 11 56 respektive otto-buerger@gmx.de).