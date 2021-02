"Halt an. Wo läufst du hin?" So lautet an der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Oberschleißheim das Motto für die Exerzitien im Alltag. In den vier Wochen der Exerzitien sind alle eingeladen, die eigenen Wege zu bedenken und Wegzeichen Gottes im Leben zu entdecken.

Coronabedingt finden die Exerzitien anders statt als sonst: Zum Auftakt findet am Dienstag, 23. Februar, von 19.30 Uhr an ein Gottesdienst im Pfarrzentrum von Sankt Wilhelm statt. Dort wird besprochen, wie die Begleitung während der vier Wochen geschehen soll, ob online oder zum Beispiel auch auf gemeinsamen Spaziergängen. Begleitet werden die Exerzitien von Pastoralreferent Michael Raz und Pfarrerin Martina Buck.