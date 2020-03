Foodsharing, Essenskörbe, Fair-Teiler - eine Idee hat mittlerweile viele Namen und Anhänger gefunden. Alle haben eins gemeinsam, denn es geht um das gemeinschaftlich organisierte Retten von Lebensmitteln, die sonst ihren direkten Weg in die Tonne finden würden. Denn trotz des steigenden Bewusstseins landen bei den Deutschen so viele essbare Dinge im Mülleimer wie noch nie. Der Joghurt nur knapp hinter dem Mindesthaltbarkeitsdatum, die etwas schrumpelige Banane oder das Brot von gestern.

Auch die in Oberschleißheim ansässige Jugendfreizeitstätte Planet 'O' ist sich der Problematik bewusst. Aus diesem Grund werden hier von Ende März an im Erdgeschoß ein Kühlschrank und ein Regal stehen, um dort einen Lagerort zur Aufbewahrung von Lebensmittel zu schaffen. So können Oberschleißheimer Bürger ihre Lebensmittel, die sie nicht mehr benötigen oder nicht mehr rechtzeitig verzehren können, in der Jugendfreizeitstätte abgeben. Wichtig dabei sei, dass die Lebensmittel noch zum Verzehr geeignet sind.

Das Prinzip funktioniert aber auch andersherum. So könnten sich an Food-Share-Regal und Kühlschrank alle Oberschleißheimer bedienen und die Lebensmittel mitnehmen. Der "Essensschrank" sei also eine Lebensmitteltauschstelle, wie es seitens der Jugendfreizeitstätte heißt. Die Pflege und tägliche Aussortierung von nicht mehr verzehrbaren Lebensmitteln übernehmen die Verantwortlichen im Treff. Der "Essensschrank" in der Jugendstätte ist von Samstag, 28. März, an dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 20 Uhr für die Bürger zugänglich. Mittwochs immer nachmittags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 12 bis 17 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat ist das Planet ,O' geschlossen.