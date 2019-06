17. Juni 2019, 20:58 Uhr Oberschleißheim Erzählnachmittag mit Pfarrer Johann Hagl

Der Erwachsenenbildungsausschuss des katholischen Pfarrverbandes Oberschleißheim setzt seine Reihe der Erzählnachmittage fort. Am Sonntag, 23. Juni, ist diesmal der Pfarrer im Ruhestand, Johann Hagl, eingeladen. Hagl, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, wird Moderator Peter Benthues bei Kaffee und Kuchen Fragen zu seinem beruflichen und privaten Leben beantworten. Beginn ist um 15 Uhr im Pfarrheim von St.Wilhelm in Oberschleißheim, Theodor-Heuss-Straße 25. Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag wird erbeten.